BİM, A101 ve ŞOK market İŞKUR aracılığı ile yüzlerce personel alımı yapılacak! BİM, A101, ŞOK marketleri İŞKUR üzerinden yüzlerce personel alımı yapacak. A101 ve ŞOK marketlere çok sayıda personel alınıyor. Türkiye perakende mağazacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldıkları ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen A101 ile ŞOK marketler , yayımladıkları ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Şok market ile A101 mağazası tarafından yayımlanan duyurularda , alınacak adayların en az lise mezunu olması istendi. Market elemanı kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru detaylarına sayfamızda yer verdik.

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