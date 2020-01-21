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  • 21.01.2020 17:08
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 17:10

BİM, A101 ve ŞOK market İŞKUR aracılığı ile yüzlerce personel alımı yapılacak!

BİM, A101, ŞOK marketleri İŞKUR üzerinden yüzlerce personel alımı yapacak. A101 ve ŞOK marketlere çok sayıda personel alınıyor. Türkiye perakende mağazacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldıkları ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen A101 ile ŞOK marketler , yayımladıkları ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Şok market ile A101 mağazası tarafından yayımlanan duyurularda , alınacak adayların en az lise mezunu olması istendi. Market elemanı kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru detaylarına sayfamızda yer verdik.

BİM, A101 ve ŞOK marketlere personel alımı yapılacak!

Türkiye genelinde mağazası bulunan perakende gıda, temizlik ev ürünleri satışı yapan BİM, A101 Şok mağazaları tecrübe şartsız yüzlerce personel alımı yapılacak. A101 ve Şok marketler tarafından yayımlanan duyuruda , farklı şehirlere personel alımı yapılacağına yer verildi. A101 ve Şok marketlerin iş başvuru sayfası için internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM, A101 ve ŞOK marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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