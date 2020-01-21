Türkiye'de hava yolu taşımacılığı yapan iki firma tecrübeli tecrübesiz kabin memuru alımı yapacak. Başvurular başladı. Adaylar en az 4 Bin 500 TL maaş alacaklar. Filo sayısını, sefer sayısını artıran hava yolu şirketleri bünyesinde istihdam etmekte olan personel sayısını da artırmakta olup hostes, kabin memuru alımları sıklıkla devam etmektedir. Peki hostes, kabin memuru nasıl olunur, aranacak şartlar nelerdir?

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