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  • Son Güncelleme: 21.01.2020 09:15

başvuru sonuçları açıklandı mı?

Binlerce işçi bugün başvuru sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda kura çekimi sonucu açıklanıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 'ye en az lise mezunu adaylar arasından 1500 işçi alımı yapılıyor. KPSS şartı olmadan ve 60 KPSS puanı ile yapılan işçi alımında başvurular geçtiğimiz haftalarda alındı. Başvuruların alınmasının ardından sonuçlar ve kura çekimi beklenmeye başladı. Lisans ve ön lisans mezunu adaylar arasından 410 işçi ve memur alımı yapılacak. KPSS 60 puan sınırı ile yapılan personel alımı başvurusunda adaylar, her şehir için KPSS puan sıralamasına tabi tutulacak.

Şeker Fabrikaları işçi alımı kura çekimi başvuru sonuçları

Şeker Fabrikalarına yapılacak 1500 işçi alımında kura çekimi ve başvuru sonuçları için bekleyiş sona eriyor. İşte detaylar. Şeker Fabrikaları 1500 işçi alımında kura çekimi 21 Ocak 2020 günü yapılacak. Sabah saatlerinde başlayacak kura çekiminin sonucu öğleden sonra açıklanacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

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