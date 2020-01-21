Şeker Fabrikalarına yapılacak 1500 işçi alımında kura çekimi ve başvuru sonuçları için bekleyiş sona eriyor. İşte detaylar. Şeker Fabrikaları 1500 işçi alımında kura çekimi 21 Ocak 2020 günü yapılacak. Sabah saatlerinde başlayacak kura çekiminin sonucu öğleden sonra açıklanacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan izne istinaden Şeker Fabrikalarına belirsiz süreli çalıştırılmak üzere toplam 150 işçi (Mühendislik Fakültesi ve Lisans Mezunu) alımı yapılacaktır.

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