Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya yayımlanan ilanlara göre yüzlerce memur personel alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerinden 20 Ocak 2020 tarihi ile gelmiş olan ve başvuruların 24 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek olması durumunda kamuya yüzlerce alım yapılacak. Haftanın ilk ilanlarına göre 30 fakrlı kadro ile alım yapılacak. İşte o kamu kurumları ve alım yapılacak kadrolar. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız.

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