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  • 21.01.2020 10:53
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 11:19

20- 2020 kamu memur ve personel alımı ilanları yayımlandı

haftanın memur personel alımı ilanlarını yayımladı. Farklı kamu kurumları tarafından yapılan duyurulara göre en az ilköğretim mezunu alım yapılacak. Ayrıca ilanlara bakıldığında ise puanı ile veya KPSS puanı olmadan alım yapılacak. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden yapılacak olup, adaylar ilk öncelikle iş arayan profillerine giriş yapmaları gerekmektedir. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

20-24 Ocak 2020 İŞKUR kamu memur personel alımı ilanları

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya yayımlanan ilanlara göre yüzlerce memur personel alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerinden 20 Ocak 2020 tarihi ile gelmiş olan ve başvuruların 24 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek olması durumunda kamuya yüzlerce alım yapılacak. Haftanın ilk ilanlarına göre 30 fakrlı kadro ile alım yapılacak. İşte o kamu kurumları ve alım yapılacak kadrolar. İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız.

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