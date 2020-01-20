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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 10:49

Sıra ve alımında! İşte

ve MSB 2020 yılı ve alımı adaylar tarafından internette yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda takvim.com.tr'de detaylara değindik. tarafından geçtiğimiz gün bir duyuru yayımlandı. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda 2019 yılı uzman erbaş alımı sürecinde son duruma yer verildi. 2019 yılında 30 Ocak günü yayımlanan ilanın , bu yıl da Ocak ayının son günleri ya da Şubat ayının ilk haftasında yayımlanması bekleniyor. İşte KKK MSB 2020 yılı uzman erbaş ve uzman onbaşı alımı başvuru ve

Sıra uzman erbaş ve uzman onbaşı alımında! İşte mezuniyet ve yaş şartı

MSB 2019 yılı uzman erbaş temin durum bilgilendirmesi duyurusu sonrası sıra 2020 yılı uzman erbaş ve uzman onbaşı alımına geldi. Peki mezuniyet ile yaş şartı ne olacak? İşte uzman erbaş ve onbaşı alımı için beklenen tarih 2020. Yayımlanan durum bilgilendirme duyurusunda, 2019 yılı uzman erbaş alımına başvuru yapan ve seçim aşamalarını başarılı şekilde geçip eğitime katılış duyurusu bekleyenlerin son durumuna yer verildi. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan personel alım ilanları on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler MSB personel alımı ilanlarını bekliyor.

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