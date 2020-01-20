MSB 2019 yılı uzman erbaş temin durum bilgilendirmesi duyurusu sonrası sıra 2020 yılı uzman erbaş ve uzman onbaşı alımına geldi. Peki mezuniyet ile yaş şartı ne olacak? İşte uzman erbaş ve onbaşı alımı için beklenen tarih 2020. Yayımlanan durum bilgilendirme duyurusunda, 2019 yılı uzman erbaş alımına başvuru yapan ve seçim aşamalarını başarılı şekilde geçip eğitime katılış duyurusu bekleyenlerin son durumuna yer verildi. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan personel alım ilanları on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler MSB personel alımı ilanlarını bekliyor.

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