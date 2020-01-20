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  • 21.01.2020 09:50
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 09:50

JGK ekranı şartları nelerdir? 2020 Jandarma subay alım başvurusu nasıl yapılır?

tarafından yapılan personel alımı duyuruları hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler tarafından heyecanla bekleniyordu. Binlerce kişinin heyecanla beklediği haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte 2020 yılı subay alımı başvuru şartları ve başvuru hakkındaki diğer detaylar netleşti. Peki, Jandarma subay alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Başvuru ekranı! Detaylar haberimizde...

2020 Jandarma subay alım başvurusu nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı, Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı başvurularıyla ilgili duyuruyu Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr aracılığıyla yayımladı. Başvurular 16-31 Ocak tarihi arasında yapılacaktır. Bu bağlamda 2020 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. Komutanlıklar tarafından yapılan duyurunun ve yayımlanan ilanın ardından binlerce vatandaş muvazzaf-sözleşmeli subay alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. Birçok kişi başvuru şartlarının neler olduğunu merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Jandarma subay alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Başvuru ekranı! Detaylar haberimizde...

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