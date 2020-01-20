Jandarma Genel Komutanlığı, Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alımı başvurularıyla ilgili duyuruyu Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr aracılığıyla yayımladı. Başvurular 16-31 Ocak tarihi arasında yapılacaktır. Bu bağlamda 2020 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. Komutanlıklar tarafından yapılan duyurunun ve yayımlanan ilanın ardından binlerce vatandaş muvazzaf-sözleşmeli subay alımı hakkında detayları öğrenmek istiyor. Birçok kişi başvuru şartlarının neler olduğunu merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Jandarma subay alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Başvuru ekranı! Detaylar haberimizde...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ