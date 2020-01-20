Jandarma muvazzaf-sözleşmeli subay alımı yapacak! 2020 yılı subay alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından personel alımı duyurusu yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte 2020 yılı subay alımı başvuru şartları ve başvuru hakkındaki diğer detaylar netleşti. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı subay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair bilgiler...

MUVAZZAF-SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI İLANI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek/kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 16-31 Ocak 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan "2020 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu" ve "2020 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...