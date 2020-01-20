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  • 20.01.2020 12:56
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 12:58

En az 6750 TL maaşla personel alımı yapılacak! İşte kadrolar...

2020 yılı için 6750 lira maaşla personel alımı yapacak. DPB yani Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İlan yayınlanır yayınlanmaz başvuru detayları araştırılmaya başlandı. En az 6 bin 750 TL maaşa sahip olacak personellerde aranan nitelikler ilanda geniş bir şekilde anlatıldı. Başvuru ve tercih formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, ilanda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 27/01/2020 tarihinden 10/02/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

En az 6750 TL maaşla personel alımı yapılacak!

Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım sürüyor. Adalet Bakanlığı 2020'nin ilk personel alımlarından birini gerçekleştirecek. 50 personelin alınacağı ilan Devlet Personel Daire Başkanlığınca yayımlandı. İlanda en düşük maaşın 6 bin 750 TL olacağı belirtildi. Ayrıca istenen şartlar ve başvuru tarihleri de duyuruldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi pozisyonlarda alım olacak? Başvuru şartları neler? İşte DPB Adalet Bakanlığı personel alım şartları....

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