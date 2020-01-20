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  • 20.01.2020 11:52
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 12:04

Acil 41 bin işçi aranıyor! İşte başvuru şartları! Günlük 85 lira harçlık verilecek

2020 yılı ve binlerce personel ve memur alımı yapacak. Vatandaşlar her gün ilanları yakından takip ediyor. genelinde işveren, İşkur üzerinden 41 bin eleman arıyor. Bunun 6 bin 131’i beden işçisi, yani ‘vasıfsız.’ Yaklaşık 35 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019’da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi. 2020 Ocak ayı itibari ile İŞKUR üzerinden kamu ve özel sektörlerde çalıştırılmak üzere yaklaşık 41 Bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlarla ilgili kadro dağılımı haberimizdedir. İşsiz olan, iskur.gov.tr adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor.

Acil 41 bin işçi aranıyor! İşte başvuru şartları

2020 yılı İŞKUR ve DPB 41 bin personel alım şartları oldukça merak ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda son bir aya ait açık iş sayısını açıkladı. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlana kamu kurumu ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden iş yeri türünü "Kamu" olarak seçerek görmek ve online başvurmak mümkündür. Ayrıca İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik bu kurslara katılanlara günlük 77 lira ila 85 lira harçlık veriyor.

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