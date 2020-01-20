PTT personel alımı başvuruları 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler alım ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'nde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik kapsamında PTT personel alımı şartları belirlendi. PTT personel alımı şartları neler? sorusunun yanıtı haberimizde..PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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