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  • 20.01.2020 17:21
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 17:33

2020 yılı şartsız son gelişmeler nedir?

2020'de personel alımı yapılacak mı? Yapılacaksa ne zaman yapılacak? Gibi sorular arama motorlarında oldukça popüler durumda. PTT alımlarını bekleyenler, yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Adayların yoğun bir ilgi ile karşıladığı PTT alımlarının ardından 2019 yılında beklendiği gibi 'siz başvuru şartlarında bir alım gerçekleşmedi. Personel alımı, Resmî Gazete’de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT’nin resmi sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyuruluyor. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı.

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı açıklandı

PTT personel alımı başvuruları 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler alım ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'nde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik kapsamında PTT personel alımı şartları belirlendi. PTT personel alımı şartları neler? sorusunun yanıtı haberimizde..PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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