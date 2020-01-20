KKK ve MSB 2020 yılı uzman erbaş ve uzman onbaşı alımı adaylar tarafından internette yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda takvim.com.tr'de detaylara değindik. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün bir duyuru yayımlandı. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda 2019 yılı uzman erbaş alımı sürecinde son duruma yer verildi. 2019 yılında 30 Ocak günü yayımlanan ilanın , bu yıl da Ocak ayının son günleri ya da Şubat ayının ilk haftasında yayımlanması bekleniyor. İşte KKK MSB 2020 yılı uzman erbaş ve uzman onbaşı alımı başvuru ve mezuniyet ve yaş şartı

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