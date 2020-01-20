Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan personel alımı duyuruları hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler tarafından heyecanla bekleniyordu. Binlerce kişinin heyecanla beklediği haber geldi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na muvazzaf/sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte 2020 yılı subay alımı başvuru şartları ve başvuru hakkındaki diğer detaylar netleşti. Peki, Jandarma subay alımı başvurusu nasıl yapılır 2020? Başvuru ekranı! Detaylar haberimizde...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ