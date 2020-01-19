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  • 19.01.2020 11:07
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 11:09

Son dakika: ın çalışma saatlerine yeni düzenleme! Artık kendileri belirleyecek

Milyonlarca memuru ilgilendiren yönetmelik taslağı hazırlandı. Hazırlanan yeni taslağa göre ın çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilecek. Buna göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek.

Memurların çalışma saatlerine yeni düzenleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeniden yapılanan kamu personel rejimine 'esnek çalışma sistemi' de geliyor. Böylece ın değişik zaman dilimlerinde esnek saatlerde çalışabilmelerinin önü de açılacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı. Memurların esnek çalışma saatlerini uygulanmasıyla ilgili sistem gönüllülük esasına dayanacak.

Esnek çalışma sisteminde zaman dilimi "Esnek zaman ve çekirdek zaman" olarak ikiye ayrılacak.

Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk bulunmuyor.
Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak.

Memurlara, çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik tanınabiliyor. Kurumlar bunu sabitleyebilecek.

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