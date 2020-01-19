İŞKUR üzerinden çeşitli firmalar tarafından kendine güvenen, diksiyonu düzgün, en az ilköğretim mezunu 633 Çağrı Merkezi personeli alımı yapılacağı açıklandı. Yayınlanan personel alım ilanlarında adayların yapacakları görevlerin yanı sıra adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. Çağrı Merkezi personel alımı başvuru detayları haberimizde... Çağrı merkezi elemanı, satın aldıkları ürün ya da hizmetler ile ilgili sorun yaşayan veya soruları olan kişilere destek sunarak müşteri hizmetlerinin kilit noktasında yer alan kişidir. ... Ürün ya da hizmet satışı yapan bütün kurumsal firmaların çağrı merkezi departmanları bulunmaktadır.

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