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  • 19.01.2020 11:20
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 11:20

3000 TL maaşla şartsız belediye işçisi alınacak! 19 Ocak belediye işçisi personel alım başvuru şartları nedir?

3000 TL maaşla şartsız belediye işçisi alım ilanları yoğun ilgi görüyor. üzerinden açıklanan ilanlar eş zamanlı olarak takvim.com.tr'den de açıklanıyor. Alım gerçekleştirecek olan belediyeler ve alımın yapılacağı kadrolar şu şekilde açıklanmıştır. Çanakkale Çan Belediyesi toplamda 35 işçi alımı yapacak olup adaylar beden işçisi olarak görev alacaktır. Peki, İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır? Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce ilanı ile ilgili detayları derledik. İşte İŞKUR belediye işçisi alım şartları ve başvuru yolları...

3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alınacak!

3000 lira maaşla İŞKUR üzerinden belediye işçisi alımları yapılıyor. Bu bağlamda yeni ilanlar haber detayımızda yer almaktadır. Ayrıca ilgili ilanlara https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresinden ulaşmak mümkündür. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve ilgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler. Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik. İşte İŞKUR belediye işçisi alım şartları ve başvuru yolları... Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik.

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