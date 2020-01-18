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  • 18.01.2020 12:34
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 12:34

MSÜ sınavı ne zaman? 2020 Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvurusu ne zaman bitiyor?

MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2020-MSÜ) başvurular 7 Ocak'ta başladı. MSÜ sınavına hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav gününü heyecanla bekliyorlar. Peki, MSÜ başvurusu ne zaman bitiyor? MSÜ geç başvuru ne zaman? yapılacak? Başvuru şartları nedir?

2020-MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ başvuru işlemleri devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Ocak'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) başvuru yapamayan adaylar, başvuruların ne zaman biteceğini araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile birlikte sınava dair tüm detaylar belli oldu. Peki, MSÜ başvuru şartları nedir? 2020 MSÜ başvuru ne zaman bitiyor? Sınav ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

7 Ocak'ta başlayan 2020-MSÜ başvuruları 10 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2020 MSÜ geç başvuru işlemleri 25 Şubat 2020 tarihinde alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 MSÜ geç başvuru ücreti 150,00 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (25 Şubat 2020 tarihinde) sadece ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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