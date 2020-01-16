26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından 14-25 Ekim tarihleri arasında 26. Dönem POMEM başvuruları alınmıştı. Başvuru sahipleri 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında mülakatlara katıldılar. Polis olabilme hayali ile katıldıkları mülakatların sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden sonuç tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar....

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

26. Dönem POMEM kapsamında lisans düzeyinde 11 bin erkek aday, önlisans düzeyinde 4 bin 300 erkek aday ve 6 bin 200 kadın aday olmak üzere toplam 21 bin 500 kişi spor mülakatını başarıyla tamamlayıp sözlü mülakatlara kalmıştı. Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları tarihi belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.