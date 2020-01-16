Jandarma Uzman Erbaş alımı ile ilgili yeni yılda başvuruda bulunacak adaylar, J.Gn.K.lığı tarafından açıklanacak duyuruya kulak vermiş durumda. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da Uzman Erbaş alımlarının devam edeceği açıklanan bilgiler arasında yerini alıyor. 2020 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru tarihine ilişkin resmi kaynaklar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan personel alım ilanları on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler MSB personel alımı ilanlarını bekliyor.

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