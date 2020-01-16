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  • 17.01.2020 09:16
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 09:16

Jandarma alım tarihi! 2020 JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları nelerdir?

2020'de yapılacak na ilişkin henüz net bilgiler yok. 2020 yılı alımı ne zaman yapılacak? Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler yeni yılın gelmesiyle birlikte uzman erbaş alımı ilanını beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden duyurulan ilanlarla her yıl belirli dönemlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde personel istihdam ediliyor. İşte ve çavuş genel başvuru şartları...

MSB Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

Jandarma Uzman Erbaş alımı ile ilgili yeni yılda başvuruda bulunacak adaylar, J.Gn.K.lığı tarafından açıklanacak duyuruya kulak vermiş durumda. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da Uzman Erbaş alımlarının devam edeceği açıklanan bilgiler arasında yerini alıyor. 2020 Jandarma Uzman erbaş alımı başvuru tarihine ilişkin resmi kaynaklar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan personel alım ilanları on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler MSB personel alımı ilanlarını bekliyor.

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