Kamu kurumlarına bekçi alımlarının ardından yeni bir açıklama sonrası adaylar kır bekçisi alımlarını merak etmekteler. Kır bekçisi nedir? Kır bekçisi nasıl olunur ve bu personeller ne kadar maaş alırlar? Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda Kır bekçisi tanımı geçmemektedir. Bilindiği gibi mahalle ekçilerin yanı sıra köylere alınan bekçiler için ayrılan kadro için 172 kontenjan ayrılması bekleniyor. Bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar görev yaparlar. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından olağanüstü durumlarda vali veya kaymakamın emriyle gündüz de çalıştırılabilirler. Bunun dışında hiçbir şekilde gündüz çalıştırılamazlar.

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