Devlet Personel Başkanlığı tarafından bugün yayınlanan ilana göre 2020 jandarma subay alımları başlayacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde görev yapmak isteyen kadın yada erkek subaylar için başvuru şartları da belli oldu. Peki 2020 jandarma subay alımları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler? Subayların 2020 yılında ortalama en düşük maaşlarının 5.000 TL. civarında olduğu ve rütbe/kıdem ilişkisi ile birlikte görev yaptığı birliğe (tazminatlara) göre maaşı yükselmektedir. Subay olmak isteyenler için Subay nasıl olunur, 2020 yılında subaylık şartları nelerdir tüm sorulara devlet destekli olarak yanıt vermeye çalıştık.

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