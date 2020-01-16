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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 17:33

ilanları geliyor! İşte başvuru şartları

2020 güncel personel alım ilanları vatandaşlar tarafından oldukça yakından araştırılıyor. Türkiye resmi internet adresi üzerinden personel alımları yapılacak. 81 şehirde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan Toplum Yararına Programlar alanında işçi alımı ilanları yayımlanmaya başladı. Kurum aracılığıyla yayımlanan ilanlarla bakım-onarım ve çevre temizliği alanlarında istihdamı sağlanacak. İŞKUR TYP personel alımı ilanlarının Şubat ayında yayımlanması bekleniyor. On binden fazla personel alımı için yayımlanacak ilanlar takvim.com.tr'de

İŞKUR TYP ilanları geliyor! İşte başvuru şartları

İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlar için hayata geçirilen TYP programı kapsamında vatandaşlar asgari ücret ve SGK güvencesi altında iş sahibi olmaktadırlar. TYP kapsamında mezuniyet şartı olmadan ve sınavsız personel alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yapılacak personel alımında adaylar farklı kurumlar bünyesinde istihdam edilecek. İşte beklenen ilan tarihi ve şartları takvim.com.tr'de

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