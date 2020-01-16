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  • 16.01.2020 16:08
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 16:19

Şehir Hastanelerine yüksek maaşla personel alınacak! İşte başvuru şartları

Şehir hastanelerine personel alımları tam gaz devam ediyor. 2020 Ocak ayı Şehir Hastaneleri için yüksek maaşla personel alımları yapılacak. Türkiye geneline yayılan Şehir Hastaneleri kadrolarını büyütmeye devam ediyor. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere yayınlanan personel alım ilanında hastane direktörü, bilgi teknolojileri yönetici ve biyomedikal sorumlusu alınacağı açıklandı. Şehir hastanelerinde görevlendirilmek isteyen adaylar için başvuru şartları da açıklandı. İşte en az lise mezunu ve KPSS şartsız Şehir Hastaneleri personel kadroları takvim.com.tr'de

Şehir Hastanelerine yüksek maaşla personel alınacak!

Son yılların önemli yatırımlarından olan şehir hastaneleri personel alımlarına devam ediyor. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. Şehir hastanelerinde çalışmak isteyenler için yayınlanan personel alım ilanında yüksek maaşla çalışacak hastane direktörü, bilgi teknolojileri yönetici ve biyomedikal sorumlusu alınacağı bildirildi. Şehir hastanelerinde görevlendirilecek personeller için başvuru şartları haberimizde...

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