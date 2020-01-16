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  • 16.01.2020 15:32
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 15:38

2020 JGK , onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları nelerdir?

ile ilgili yeni yılda başvuruda bulunacak adaylar, J.Gn.K.lığı tarafından açıklanacak duyuruya kulak vermiş durumda. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da nın devam edeceği açıklanan bilgiler arasında yerini alıyor. 2020 Jandarma alımı başvuru tarihine ilişkin resmi kaynaklar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı () tarafından yayımlanan personel alım ilanları on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler MSB personel alımı ilanlarını bekliyor.

MSB Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?

2020'de yapılacak uzman erbaş alımlarına ilişkin henüz net bilgiler yok. 2020 yılı uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler yeni yılın gelmesiyle birlikte uzman erbaş alımı ilanını beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden duyurulan ilanlarla her yıl belirli dönemlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde personel istihdam ediliyor. İşte MSB uzman onbaşı ve çavuş genel başvuru şartları...

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