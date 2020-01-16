2020'de yapılacak uzman erbaş alımlarına ilişkin henüz net bilgiler yok. 2020 yılı uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Hayalindeki mesleği icra etmek isteyenler yeni yılın gelmesiyle birlikte uzman erbaş alımı ilanını beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı üzerinden duyurulan ilanlarla her yıl belirli dönemlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde personel istihdam ediliyor. İşte MSB uzman onbaşı ve çavuş genel başvuru şartları...

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