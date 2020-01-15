Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 6 fabrika tarafından deneyimli yüksek maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı. En az ilköğretim mezunu deneyimli adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. İŞKUR fabrika işçisi personel alım ilanı detayları haberimizde... Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

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