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  • 15.01.2020 15:54
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:56

ile 6 fabrikaya personel alınacak!

personel ve işçi alımlarına resmi internet sitesi üzerinden devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden Bisküvi fabrikalarında görev yapacak personel arandığı açıklandı. 'da bulunan 6 fabrika (İŞKUR) üzerinden bisküvi fabrikalarında çalışacak deneyimli bisküvi ustası personel alınacağı aktarıldı. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

6 fabrikaya en az ilköğretim mezunu personel alınacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 6 fabrika tarafından deneyimli yüksek maaşla personel alımı yapılacağı açıklandı. En az ilköğretim mezunu deneyimli adayların başvuru yapacağı personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da belirtildi. İŞKUR fabrika işçisi personel alım ilanı detayları haberimizde... Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

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