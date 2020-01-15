Son günlerde en çok araştırılan konuların başında İBB Kariyer geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından en az 4 bin TL ve 7 bin TL maaş ile personel alımı yapacak. Duyurusu yapılan ilanlara KPSS şartsız başvurularını gerçekleştirebilecek İşte duyurulan boş kadrolar ve başvuru şartları...7 bin lira maaşla İBB Kariyer üzerinden sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. İBB Kariyer üzerinden yayınlanan personel alım ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İBB personel alımı ilanını 9 Ocak 2020 tarihinde açıkladı. Başvuru şartlarına taşıyan adayların 17 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

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