Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 15.01.2020 11:00
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 11:02

en az 4 bin ve 7 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte iş ilanları

7 bin ve 4 bin TL maaşla personel alımı yapacağını duyurdu. Bu bağlamda İBB iş ilanlarına yoğun bir başvuru yapıldı. İBB Kariyer vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. (İBB) tarafından en az 4 ve 7 bin lira maaşla İBB Kariyer üzerinden personel alımı başvuru şartlarına haberimizde yer verdik. ı ilanlarına başvura bilmek için öncelikle https://kariyer.ibb./Account/AccountLogin sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. daha öncesinde kayıt oluşturduysanız "GİRİŞ YAP" butonuna tıklayıp e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaparak https://kariyer.ibb.istanbul/Ilan/Ilanlar sayfasından başvuru şartlarını taşıdığınız ilanlara başvuruda buluna bilirsiniz.

İBB 4 bin ve 7 bin TL maaşla personel alımı yapıyor

Son günlerde en çok araştırılan konuların başında İBB Kariyer geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından en az 4 bin TL ve 7 bin TL maaş ile personel alımı yapacak. Duyurusu yapılan ilanlara KPSS şartsız başvurularını gerçekleştirebilecek İşte duyurulan boş kadrolar ve başvuru şartları...7 bin lira maaşla İBB Kariyer üzerinden sağlık personeli alımı yapılacağı açıklandı. İBB Kariyer üzerinden yayınlanan personel alım ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor. İBB personel alımı ilanını 9 Ocak 2020 tarihinde açıkladı. Başvuru şartlarına taşıyan adayların 17 Ocak 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİBB en az 4 bin ve 7 bin TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte iş ilanları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri