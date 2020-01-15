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  • 15.01.2020 16:18
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:18

en çok hangi meslekten alım yapıyor? İşte 41 bin personel alım şartları...

2020 Ocak ayı itibari ile üzerinden kamu ve özel sektörlerde çalıştırılmak üzere yaklaşık 41 Bin personel alımı yapılacağı belirtildi. Alımlarla ilgili kadro dağılımı haberimizdedir. Takvim.com.tr'de hangi alanlarda en çok alım var, kamu kurumlarına yapılacak olan alımlara ilişkin detaylar yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlana kamu kurumu ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden iş yeri türünü "Kamu" olarak seçerek görmek ve online başvurmak mümkündür. İŞKUR üzerinden yayınlana yeni ilanlarda kamu kurumlarına da alımlar olup bu doğrultuda 15 Ocak 2020 itibari ile yayınlanan bazı ilanlar ve detaylar takvim.com.tr'de

İŞKUR üzerinden 41 bin kişi alınacak! İşte kadrolar

İŞKUR 41 bin personel alım şartları açıklaması yapıldı. İlgili ilanlara başvuru için en az öğrenim şartını sağlama, ilgili kurumun çalıştığı ilde ikamet ediyor olma, ilgili belge ve sertifikalar sahip olma, istenilen deneyimi bulundurma, belirtilen yaş aralığında olma gibi özel şartlar ve genel alım şartlarını sağlama şeklinde bir başvuru şartı sunulabilmektedir. Bu noktada farklı meslek gruplarında farklı başvuru şartları yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlana kamu kurumu ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden iş yeri türünü "Kamu" olarak seçerek görmek ve online başvurmak mümkündür.

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