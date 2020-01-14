KPSS'siz yeni bekçi alımı ilanları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlandı. Bekçi olmak isteyenlerin merakla beklediği bekçi alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar için bekçi alımı başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR bekçi alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyenler için başvuru detayları haberimizde... Bekçi alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR üzerinden özgeçmiş bilgileri doldurarak ilanlara başvuru yapılabilir. İlanlara https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2164 adresi üzerinden Meslek kısmına Bekçi yazarak yayınlanan ilanları görebilirsiniz. Bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar görev yaparlar. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından olağanüstü durumlarda vali veya kaymakamın emriyle gündüz de çalıştırılabilirler.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ