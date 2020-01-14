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  • 14.01.2020 16:17
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 16:18

Yoğun ilgi! 2020 başvurusu başladı mı?

şu aralar oldukça yoğun durumda personel ilanları yanısıra başvuruları da oldukça merak ediliyor. TYP kapsamında edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. En fazla 9 ay süren ve haftalık 45 saat iş süresi olan İŞKUR TYP personel alım ilanlarında adaylar merakla 2020 İŞKUR TYP başvuru ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Yoğun ilgi! 2020 İŞKUR TYP başvurusu başladı mı?

TYP işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır. İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

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