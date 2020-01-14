İŞKUR tarafından bugün, Ocak ayında personel alımı yapan kamu kurumlarının iş ilanları listesini yayınladı! İŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan iş ilanlarına göre 17 kamu kurumu KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere personel alımı yapacak. Haber içeriğinde hangi kamu kurumlarının personel alımı yapacağına dair bir liste verilmiş olup, son başvuru tarihleri belirtilmiştir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

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