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  • 14.01.2020 16:01
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 16:12

üzerinden 17 kamu kurumuna personel ve yapılıyor! İşte kadrolar

, için personel alımlarına hız verdi. Bu bağlamda 17 kamu kurumu 'li ve KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları açıklandı. İŞKUR’un ‘’kamu iş ilanları’’ kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, 17 kamu kurum ve kuruluşları farklı tarihler arasında yapacak. Personel alımı için bazı ilanlarda adaylardan KPSS 60 ve 70 taban puanı şartı istenirken, bazı kamu iş ilanlarında, adaylardan KPSS şartı istenmemektedir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız “iskur.gov.tr” adresine girmeniz yeterlidir.

İŞKUR 17 kamu kurumuna personel ve memur alımı yapıyor

İŞKUR tarafından bugün, Ocak ayında personel alımı yapan kamu kurumlarının iş ilanları listesini yayınladı! İŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan iş ilanlarına göre 17 kamu kurumu KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere personel alımı yapacak. Haber içeriğinde hangi kamu kurumlarının personel alımı yapacağına dair bir liste verilmiş olup, son başvuru tarihleri belirtilmiştir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

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