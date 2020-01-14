Sağlık Bakanlığı, EGM, MSB, Nüfus Müdürlüğü, Jandarma, PTT, MEB, Şeker Fabrikaları ve diğer kamu kurumlarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından 84 bin 250 personel memur asker ve polis alımı yapılacak. Müjdenin detayları haberimizde. Bir kamu kurum ve kuruluşunda belli bir ücretle, belirlenmiş bir kadro ya da pozisyonda çalıştırılan kişilerin tümüne kamu personeli denir.

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