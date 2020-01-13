Posta, Telefon ve Telgraf A.Ş. KPSS ile personel alım ilanları bekleniyor. 2020 yılı ile birlikte açıklanması beklenen alımlar, İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkındaki yönetmeliğe göre yapılacak. PTT personel alımı 2020 başvuruları başladı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılında adaylar tarafından yeni ilanların açıklanması bekleniyor. Bu alımların ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir resmi açıklama bulunmuyor. Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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