KPSS 2020/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne yapılacak personel alımında son viraja girildi. 15 Ocak'ta sona erecek tercihler için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyorlar. Peki, KPSS 2020/3 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

KPSS 2020/3 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 8-15 Ocak 2020 tarihleri arasında tercihler alınıyor.

Tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmese de, bir önceki sonuçlara bakacak olursak, sonuçların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.