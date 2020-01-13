Migros marketler zinciri, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere, İŞKUR e-şube üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre Migros, İŞKUR aracılığı ile toplamda 400 personel alımı yapılacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Migros iş başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar… Başvurunuzu direk İŞKUR üzerinden gerçekleştirmek ve yayınlanan ilanları görüntülemek için öncelikli olarak burayı tıklayınız ve ardından ''işyeri Ünvanı'' kısmına ''migros'' yazıp ara butonuna basınız

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