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  • 13.01.2020 14:18
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 14:19

aracılığı ile kamuya ve özele 37 bin personel alınacak! İşte kadrolar ve bölümler

2020 yılında yine binlerce işsiz vatandaşı iş sahibi yapacak. Bu bağlamda İŞKUR yeni iş ilanlarını sayfasından açıkladı. 37 bin kişi kamu ve özel şirketlere alınacak. ’deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz “” kısmındaki “” seçeneğine tıklamalısınız. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye’de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İşte İŞKUR kadroları ve bölümler...

İŞKUR aracılığı ile kamuya ve özele 37 bin personel alınacak

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 37 bin memur personel alımı yapılıyor. Başvuru süreci başladı ve Şubat ayına kadar devam edecek. İŞKUR da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

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