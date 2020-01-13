Türkiye genelinde mağazası bulunan perakende gıda, temizlik ev ürünleri satışı yapan BİM, A101 Şok mağazaları tecrübe şartsız yüzlerce personel alımı yapılacak. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda, personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvurular Bim ile A101 marketlerden yapılmaktadır. Öte yandan internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM, A101 ve ŞOK marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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