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  • 13.01.2020 17:34
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 17:38

, , aracılığıyla 793 yeni personel alım ilanları açıkladı!

, , marketleri üzerinden yüzlerce personel alımı yapacak. 'nin en büyük marketleri istihdama katkı da sağlıyor. BİM mağazalarına personel alımları için 28 farklı ilan İŞKUR üzerinden açıklandı. Bu alımlarda beden işçisi, insan kaynakları uzmanı, ön muhasebeci, satış danışmanı kasiyer, reyon görevlisi, perakende satış görevlisi, forklift operatörü kadrolarında alımlar gerçekleştirilecek. En çok alım kasiyer kadrosunda olacak. Toplamda 364 personel alımında kasiyer kadrosundaki alımlarda 300 açık iş ilanı bulunuyor. 18 ile 45 yaş aralığında olmak gerekli olacak. İşte başvuru şartları bölümler ve kadrolar

BİM, A101 ve ŞOK 793 yeni personel alımı yapacak

Türkiye genelinde mağazası bulunan perakende gıda, temizlik ev ürünleri satışı yapan BİM, A101 Şok mağazaları tecrübe şartsız yüzlerce personel alımı yapılacak. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda, personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvurular Bim ile A101 marketlerden yapılmaktadır. Öte yandan internet üzerinden başvuru da alınmaktadır. BİM, A101 ve ŞOK marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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