PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 2020 yılı için personel alımı yapılacak mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi 2018 yılında PTT 5 bin personel alımı yapmıştı. Gişe personeli, dağıtıcı, uzman, avukat, gibi kadrolarda yapılan alımlarda KPSS şartı aranmadı. Adayların yoğun bir ilgi ile karşıladığı ptt alımlarının ardından 2019 yılında beklendiği gibi KPSS'siz başvuru şartlarında bir alım gerçekleşmedi. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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