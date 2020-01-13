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  • 14.01.2020 08:57
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 08:57

2020 yılı şartsız personel alım kadrolar son gelişmeler... yaş ve nedir?

Posta, Telefon ve Telgraf A.Ş. ile personel alım ilanları bekleniyor. 2020 yılı ile birlikte açıklanması beklenen alımlar, İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkındaki yönetmeliğe göre yapılacak. 2020 başvuruları başladı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2020 yılında adaylar tarafından yeni ilanların açıklanması bekleniyor. Bu alımların ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir resmi açıklama bulunmuyor. Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan , Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

Yönetmeliği değişmişti! PTT 2020 personel alımı için son gelişmeler!

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 2020 yılı için personel alımı yapılacak mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi 2018 yılında PTT 5 bin personel alımı yapmıştı. Gişe personeli, dağıtıcı, uzman, avukat, gibi kadrolarda yapılan alımlarda KPSS şartı aranmadı. Adayların yoğun bir ilgi ile karşıladığı ptt alımlarının ardından 2019 yılında beklendiği gibi KPSS'siz başvuru şartlarında bir alım gerçekleşmedi. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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