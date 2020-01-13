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  • 13.01.2020 13:50
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 13:51

üzerinden danışma, , ve alımı yapılacak!

personel alımları tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda danışma, , ve alımı için adaylar İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor. Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı) yazarak güncel ilanları görebilir. Kurum aracılığıyla her hafta güncel işçi ve alımı ilanları yayımlanıyor ve ilanlara büyük bir merakla inceleniyor. Son olarak danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi alımı ilanları duyuruldu. Peki, İŞKUR'a nasıl kayıt olunur?

İŞKUR yeni personel ve işçi alımı ilanları duyuruldu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel işçi alımı ilanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasını sağlayan İŞKUR'da yeni işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla birlikte danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi gibi çeşitli alanlarda işçi alımı yapılacak. Peki, Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte yayımlanan son güncel ilanlar... Bu arada İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında en çok alım yapılacak meslek dalları arasında aşağıdakiler yer almaktadır. Yüzlerce meslek dalında 37 bin kişi alınacak.

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