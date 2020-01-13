Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan güncel işçi alımı ilanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasını sağlayan İŞKUR'da yeni işçi ve personel alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlarla birlikte danışma ve büro memuru, güvenlik ve bekçi gibi çeşitli alanlarda işçi alımı yapılacak. Peki, Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR'a nasıl kayıt olunur? İşte yayımlanan son güncel ilanlar... Bu arada İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında en çok alım yapılacak meslek dalları arasında aşağıdakiler yer almaktadır. Yüzlerce meslek dalında 37 bin kişi alınacak.

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