PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT'ye yapılması beklenen 55 bin personel alımı için vatandaşların araştırmaları sürüyor. PTT kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar başvuruların hangi tarihlerde alınacağını araştırıyor. PTT personel alımı ilanı heyecanla beklenirken, başvuru şartları Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman? PTT KPSS'siz personel alımı şartları neler? İşte cevaplar...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) tarafından 2023 yılına kadar 55 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi.

Alımların hangi tarihlerde yapılacağı henüz bildirilmese de ilk ilanın kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor.

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PTT İLANI NEREDE YAYIMLANACAK?

Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur. Söz konusu ilanın içeriği, Adaylarda aranacak şartlar, Pozisyonların yerleri ve sayısı, Başvuru zamanı, yeri ve şekli, İstenilecek belgeler, KPSS'den alınması gereken asgari puan, Sınav konuları, sınav tarihi ve yeri,Sınavın şartlarına ilişkin diğer hususlar, yer alır.

Şartlar ve diğer detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...