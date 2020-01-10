EKPSS kura atama sonuçları açıklandı. 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştiren engelli memur adayları için kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kura sonuçlarını heyecanla takip eden vatandaşlar, sonuçları nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyorlar. Peki, EKPSS 2019/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? EKPSS kura atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte engelli memur alımı kura sonuçları...
EKPSS 2019/1 KURA ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, ÖSYM'nin https:sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADRO DAĞILIMI
EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.
İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
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