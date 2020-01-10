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  • 10.01.2020 09:14
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 09:14

ÖSYM giriş: 2019 sorgulama! Engelli memur alımı kadro dağılımı

EKPSS 2019/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonra erdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un engelli memur alımı yapılacağına dair müjdeli haberi vermesinin ardından tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçları görüntülemek istiyorlar. Peki, EKPSS 2019/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? nasıl sorgulanır?

EKPSS kura atama sonuçları sorgulama

EKPSS kura atama sonuçları açıklandı. 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştiren engelli memur adayları için kura çekimi dün gerçekleştirildi. Kura sonuçlarını heyecanla takip eden vatandaşlar, sonuçları nereden görüntüleyebileceklerini araştırıyorlar. Peki, EKPSS 2019/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? EKPSS kura atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte engelli memur alımı kura sonuçları...

EKPSS 2019/1 KURA ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https:sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADRO DAĞILIMI

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

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