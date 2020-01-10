PTT personel alımı ne zaman yapılacağı kurumda görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar başvuruların hangi tarihlerde alınacağını araştırıyor. Son olarak Resmi Gazete'de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde çalıştırılacak idari hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmelik yayımlandı.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılında PTT personel alımına dair bir açıklama yapılmadı. PTT tarafından personel alım ilanı yayımlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.