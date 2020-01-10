Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 10.01.2020 10:40
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 20:21

2020 yılı yapılacak? PTT genel başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımlarına dair detaylar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Son olarak Resmi Gazete'de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde çalıştırılacak idari hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmelik yayımlandı. Peki, 2020 yılı yapılacak? PTT genel başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

PTT genel başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımı ne zaman yapılacağı kurumda görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar başvuruların hangi tarihlerde alınacağını araştırıyor. Son olarak Resmi Gazete'de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde çalıştırılacak idari hizmet sözleşmeli personel hakkında yönetmelik yayımlandı.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 yılında PTT personel alımına dair bir açıklama yapılmadı. PTT tarafından personel alım ilanı yayımlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri2020 yılı PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT genel başvuru şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri