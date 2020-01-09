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  • 09.01.2020 10:16
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:16

Gözler ÖSYM'de! ? 2019 Engelli memur atama sonuçları belli oldu mu?

EKPSS tercih sonuçlarında heyecan sürüyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada 2019 Aralık ayı içerisinde engelli memur atamalarının yapılacağını bildirmişti. Aralık ayında tercihlerini yapan vatandaşlar sonuçlara kilitlendi. ÖSYM'den gelecek müjdeli haber bekleniyor. Peki, ? 2019 Engelli memur atama sonuçları belli oldu mu?

Gözler ÖSYM'de! EKPSS tercih sonuçları...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9-23 Aralık 2019 tarihlerinde EKPSS tercihleri alındı. Atama için heyecanlı bekleyişini sürdüren binlerce vatandaşlar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Yazımızdan 2019 EKPSS tercihleri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Engelli memur atama sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

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