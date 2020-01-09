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  • 09.01.2020 15:41
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 16:25

tercih sonuçları açıklandı! EKPSS yerleştirme sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

tercih sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreni gerçekleştirildi. EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar tercih sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki, sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

EKPSS tercih sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Engelli vatandaşların kamuya atanması için 19-23 Aralık 2019 tarihlerinde EKPSS tercihleri ÖSYM tarafından alındı. Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile yapılıyor. Bu kapsamda binlerce vatandaş özellikle şu saatlerde EKPSS tercih sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayınız

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

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