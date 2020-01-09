2020 55 bin PTT personel alım başvuru şartları ve PTT personel alımı başvuru tarihleri ve kadroları açıklaması yapıldı. PTT personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağını belirtti. Yapılan bu açıklama PTT'ye girmek isteyen vatandaşların ilanlara yoğun ilgi göstereceği anlamına geliyor. PTT yapılacak alımlara gözünü çevirirken alımlar ile ilgili şartlar da belirlenmeye başladı. Resmi Gazete dahilinde PTT personel alımı ile ilgili tüm detaylar netlik kazanmış durumda. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Detaylar takvim.com.tr'de

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