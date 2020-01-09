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  • 09.01.2020 11:44
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:47

2020 55 bin personel alım başvuru şartları Resmi Gazete'de

2020 yılı 55 bin personel alım başvuru şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda PTT personel alım ilanlarına ve açıklamalarına yoğun bir ilgi vardır. PTT Genel müdürlüğü postacıdan bankacıya 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Zırhlı aracın güvenliğini sağlayacak olan güvenlik görevlisi su için lise, operasyon görevlisi kadrosu için başvuru yapacak olan adaylarda ise ortaokul mezunu olma şartı aranacak. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. İşte tarihleri ve kadroları...

2020 55 bin PTT personel alım başvuru şartları açıklaması

2020 55 bin PTT personel alım başvuru şartları ve PTT personel alımı başvuru tarihleri ve kadroları açıklaması yapıldı. PTT personel alımları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağını belirtti. Yapılan bu açıklama PTT'ye girmek isteyen vatandaşların ilanlara yoğun ilgi göstereceği anlamına geliyor. PTT yapılacak alımlara gözünü çevirirken alımlar ile ilgili şartlar da belirlenmeye başladı. Resmi Gazete dahilinde PTT personel alımı ile ilgili tüm detaylar netlik kazanmış durumda. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Detaylar takvim.com.tr'de

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