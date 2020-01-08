Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre 57 büro personeli ve 68 tekniker alanında olmak üzere toplam 125 personel alımı yapılacağı belirtildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ile ilgili detaylar ilanın yayımlanmasıyla belli oldu. Peki, Tapu ve Kadastro sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

TAPU VE KADASTRO SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 57 adet Büro Personeli ve 68 adet Tekniker unvanında olmak üzere toplam 125 (yüzyirmibeş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.