İŞKUR üzerinden Ocak ayında Kamu ve Özel sektörde toplamda 41 Bin 951 personel alımı gerçekleştirilecektir. Alımlarla ilgili kadro dağılımı haberimizdedir. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir. İşte İŞKUR ile 41 bin personel alım başvuru şartları açıklaması ve İŞKUR hangi alanlarda en çok alım yapıyor? Detaylar takvim.com.tr'de

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