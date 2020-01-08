2020 yılı başlarında Almanya işçi alımları başladı. Yüksek ücretle vasıflı ve vasıfsız işçi alımı yapılacaktır. Almanya işçi alımına Türkiye'den Başvurular Nasıl Yapılır? İşte detaylar. Almanya'da kalifiye iş gücü açığını AB dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı. Berlin yönetimi 1 Mart 2020'de resmiyet kazanacak yasayla alakalı Avrupa Birliği (AB) haricinde özellikle sağlık alanındaki iş gücü açığını kapatması için Filipinler ve Meksika ile kapsamlı anlaşmalar yapmıştı.

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