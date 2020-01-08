Polis Akademisi 2020 yılı bekçi alımı için eri sayım devam ediyor. 8 bin 242 bekçi alımı için EGM , bekçilere mesaj yolladı ve sürecin hangi durumda olduğunu bildirdi. Peki yeni bekçi alımı ne zaman olacak? Mezuniyet şartı ne olacak? İşte detaylar. Resmi Gazete'de yer alan yeni düzenleme ile birlikte bekçi alımlarına dair yenilikler getirildi. Bekçi alımları sırasında adayların T.C kimlik numaralarını, adli sicil kaydını, eğitim bilgisini, erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini, yaş düzeltme yapanların konuyla ilgili resmi belgesini, şehit ve gazi çocukları için durum belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

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