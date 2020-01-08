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  • 08.01.2020 10:47
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 10:50

8 Ocak 2020 ve üzerinden daimi/geçici işçi, eleman alımı yapılacak

8 Ocak ve üzerinden alınacak olan ur, ve işçi alım ilanları oldukça merak ediliyor. Ocak 2020 yılı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Genel olarak memur adaylarında 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak şartları aranır. Özel olarak ise, eğitim durumu, yaşı, KPSS veya YDS şartları aranmaktadır. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte memur, personel, daimi/geçici işçi, eleman alımı takvim.com.tr'de

DPB ve İŞKUR üzerinden daimi/geçici işçi, eleman alımı yapılacak

İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla hem kamuya, hem özel sektörlere hem de bazı kuruluşlara ait ilanlar ilgili vatandaşlara duyurulmakta, bazılarının başvuru süreçleri devam etmektedir. İşsizlik sorununa çözüm odaklı yapılan ilanlar Aralık ayında da tüm hızıyla sürerken; Bu ay içerisinde başvurabileceğiniz personel, işçi ve memur alımlarını sizler için derledik. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. 2020 Ocak ayı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Kamu personeli (memur) ve işçi alım ilanlarını takvim.com.tr olarak belirledik.

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