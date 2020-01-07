İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre 15 farklı belediye bünyesine personel alımı yapacağını ilan etti. En az okuryazar olan adaylar başvuru yapabilecek. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Yukarıdaki 15 farklı belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve llgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler.

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