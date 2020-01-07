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  • 07.01.2020 11:35
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 11:35

EKPSS tercihlerinde heyecan sürüyor! 2019 EKPSS kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş ve yerleştirme için başvuru yapmış adaylar 19-23 Aralık'ta tercih yapmıştı. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli haberde. Peki, 2019 EKPSS kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un müjdeliği engelli memur alımlarında heyecan dorukta. Engelli memur adayları 19-23 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirdikleti EKPSS tercihlerinin sonuçlarını bekliyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman belli olacak? 2019 EKPSS kura atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirmeler kura ile yapılacak. EKPSS kura tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

ENGELLİ MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

EKPSS 2019 kadro dağılımı için aşağıdaki linklere tıklayın.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

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